90. Minute (+6)

Fazit:

Borussia Dortmund verliert trotz guter Leistung mit 2:3 gegen Barcelona, bleibt dennoch im Rennen um die K.O.-Phase! In der ersten Halbzeit drückten die Katalanen, erzielten jedoch keinen Treffer. Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag, dem BVB gelang zwei Mal ein schneller Ausgleich durch Guirassy. In der Schlussphase drückten die Dortmunder auf den entscheidenden Treffer, jubeln durfte jedoch Barcelona, weil Ferran Torres den Konter nach einer Dortmunder Ecke erfolgreich abschloss (85.). In der Nachspielzeit hatte Schlotterbeck per Kopf noch eine gute Chance, liess diese aber liegen und verletzte sich bei der Landung wohl schwer am Sprunggelenk. Der Innenverteidiger musste nach Abpfiff vom Platz getragen werden und könnte lange ausfallen. Beim BVB wird man dennoch viel Positives mitnehmen, am kommenden Wochenende ist die Borussia gegen Hoffenheim gefordert. Danke fürs Mitlesen!