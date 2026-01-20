Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
6
16
18
2
Bayern München
6
11
15
3
Paris Saint-Germain
6
11
13
4
Manchester City
6
6
13
5
Atalanta BC
6
2
13
6
Inter Mailand
6
8
12
7
Real Madrid
6
6
12
8
Atletico Madrid
6
3
12
9
Liverpool FC
6
3
12
10
Borussia Dortmund
6
6
11
11
Tottenham Hotspur
6
6
11
12
Newcastle United
6
7
10
13
Chelsea FC
6
5
10
14
Sporting Lissabon
6
4
10
15
FC Barcelona
6
3
10
16
Olympique Marseille
6
3
9
17
Juventus Turin
6
2
9
18
Galatasaray SK
6
0
9
19
AS Monaco
6
-1
9
20
Bayer Leverkusen
6
-2
9
21
PSV Eindhoven
6
4
8
22
Qarabag FK
6
-3
7
23
SSC Neapel
6
-5
7
24
FC Kopenhagen
6
-6
7
25
SL Benfica
6
-2
6
26
Pafos FC
6
-5
6
27
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
28
Athletic Bilbao
6
-5
5
29
Olympiakos Piräus
6
-7
5
30
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
31
FC Brügge
6
-8
4
32
Bodö/Glimt
6
-4
3
33
SK Slavia Prag
6
-9
3
34
Ajax Amsterdam
6
-13
3
35
Villarreal CF
6
-9
1
36
FC Kairat Almaty
6
-11
1