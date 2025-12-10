Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta BC
6
2
13
4
Paris Saint-Germain
5
11
12
5
Inter Mailand
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atletico Madrid
6
3
12
8
Liverpool FC
6
3
12
9
Tottenham Hotspur
6
6
11
10
Borussia Dortmund
5
6
10
11
Chelsea FC
6
5
10
12
Manchester City
5
5
10
13
Sporting Lissabon
6
4
10
14
FC Barcelona
6
3
10
15
Newcastle United
5
7
9
16
Olympique Marseille
6
3
9
17
Galatasaray SK
6
0
9
18
AS Monaco
6
-1
9
19
PSV Eindhoven
6
4
8
20
Bayer Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabag FK
5
-1
7
22
SSC Neapel
5
-3
7
23
Juventus Turin
5
0
6
24
Pafos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
26
Olympiakos Piräus
6
-7
5
27
FC Brügge
5
-5
4
28
Athletic Bilbao
5
-5
4
29
FC Kopenhagen
5
-7
4
30
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
31
SL Benfica
5
-4
3
32
SK Slavia Prag
6
-9
3
33
Bodö/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal CF
5
-8
1
35
FC Kairat Almaty
6
-11
1
36
Ajax Amsterdam
5
-15
0