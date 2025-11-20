Der bei uns kaum bekannte Streamingdienst Paramount+ steigt ab 2027 in die deutsche Übertragung der Champions League ein.

Darum gehts Champions League-Rechte wechseln ab 2027 zu Paramount+ und Amazon Prime Video

DAZN zeigt ab 2027 Europa League und Conference League

Fussball-Fans in Deutschland müssen sich bei der TV-Übertragung der Champions League offenbar auf massive Änderungen einstellen. Laut eines Berichts der Bild-Zeitung hat die Europäische Fussball-Union (UEFA) die Übertragungsrechte für die Königsklasse von 2027/28 bis einschliesslich 2030/31 vergeben – der bisherige Rechteinhaber DAZN soll dabei leer ausgegangen sein.

Stattdessen schlugen wohl zwei US-Sender zu. Das Topspiel am Dienstagabend wandert dem Bild-Bericht zufolge zu Paramount+. Amazon Prime Video, bislang für das Topspiel am Dienstag verantwortlich, soll ab 2027 das Topspiel am Mittwoch übernehmen. Alle weiteren Spiele am Dienstag und Mittwoch sollen ebenfalls beim Streamingdienst Paramount+ laufen.

DAZN überträgt statt der Champions League ab 2027/28 offenbar die Europa League und Conference League. RTL, das die Wettbewerbe bislang zeigte, soll dieses Mal keine Rechte erhalten haben. Die betreffenden Sender waren für den SID am Donnerstagabend zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen.

In der Schweiz ist die Königsklasse des Fussballs bis 2027 bei Blue zu sehen. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Paramount+ soll aber auch in Spanien, Italien und Frankreich im Rennen um die Rechte sein.