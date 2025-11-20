DE
TV-Hammer in Deutschland
US-Streamingdienst übernimmt Champions-League-Rechte

Der bei uns kaum bekannte Streamingdienst Paramount+ steigt ab 2027 in die deutsche Übertragung der Champions League ein.
Publiziert: 21:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Anhören
1/2
Paramount+ wird das neue Daheim der Champions League in Deutschland.
Foto: IMAGO/Matthias Koch

  • Champions League-Rechte wechseln ab 2027 zu Paramount+ und Amazon Prime Video
  • DAZN zeigt ab 2027 Europa League und Conference League
  • UEFA-Rechte für 2027/28 bis 2030/31 neu vergeben
Fussball-Fans in Deutschland müssen sich bei der TV-Übertragung der Champions League offenbar auf massive Änderungen einstellen. Laut eines Berichts der Bild-Zeitung hat die Europäische Fussball-Union (UEFA) die Übertragungsrechte für die Königsklasse von 2027/28 bis einschliesslich 2030/31 vergeben – der bisherige Rechteinhaber DAZN soll dabei leer ausgegangen sein.

Stattdessen schlugen wohl zwei US-Sender zu. Das Topspiel am Dienstagabend wandert dem Bild-Bericht zufolge zu Paramount+. Amazon Prime Video, bislang für das Topspiel am Dienstag verantwortlich, soll ab 2027 das Topspiel am Mittwoch übernehmen. Alle weiteren Spiele am Dienstag und Mittwoch sollen ebenfalls beim Streamingdienst Paramount+ laufen.

DAZN überträgt statt der Champions League ab 2027/28 offenbar die Europa League und Conference League. RTL, das die Wettbewerbe bislang zeigte, soll dieses Mal keine Rechte erhalten haben. Die betreffenden Sender waren für den SID am Donnerstagabend zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen.

In der Schweiz ist die Königsklasse des Fussballs bis 2027 bei Blue zu sehen. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Paramount+ soll aber auch in Spanien, Italien und Frankreich im Rennen um die Rechte sein. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Mailand
Inter Mailand
4
10
12
4
Manchester City
Manchester City
4
7
10
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
9
9
6
Newcastle United
Newcastle United
4
8
9
7
Real Madrid
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
5
9
9
Galatasaray SK
Galatasaray SK
4
2
9
10
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
4
5
8
11
FC Barcelona
FC Barcelona
4
5
7
12
Chelsea FC
Chelsea FC
4
3
7
13
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
4
3
7
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
2
7
15
Qarabag FK
Qarabag FK
4
1
7
16
Atalanta BC
Atalanta BC
4
-2
7
17
Atletico Madrid
Atletico Madrid
4
1
6
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
2
5
19
AS Monaco
AS Monaco
4
-2
5
20
Pafos FC
Pafos FC
4
-3
5
21
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
-4
5
22
FC Brügge
FC Brügge
4
-2
4
23
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
-4
4
24
SSC Neapel
SSC Neapel
4
-5
4
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
1
3
26
Juventus Turin
Juventus Turin
4
-1
3
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
4
-5
3
28
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
29
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
4
-3
2
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
4
-6
2
31
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
4
-7
2
32
Villarreal CF
Villarreal CF
4
-4
1
33
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
4
-8
1
34
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
4
-9
1
35
SL Benfica
SL Benfica
4
-6
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
4
-13
0
