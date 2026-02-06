DE
FR
Abonnieren

Sperre in Champions League
Uefa gibt Strafmass gegen Real-Star Rodrygo bekannt

Nach seinem Platzverweis darf Rodrygo während den nächsten zwei Spielen in der Champions League gegen Benfica nur zusehen.
Publiziert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Uefa sperrt Rodrygo für die nächsten zwei Spiele in der Champions League.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

  • Real Madrid trifft auf Benfica in Champions-League-Playoffs, Rodrygo gesperrt
  • Rodrygo entschuldigt sich für sein Verhalten nach Platzverweis im Dezember
  • Neben Rodrygo (25) wird auch Asencio (22) ein Spiel verpassen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Wenn es in der Playoff-Runde der Champions League zum Wiedersehen zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon kommt, darf Rodrygo (25) dabei nur zusehen. Der Brasilianer wird von der Uefa für zwei Spiele gesperrt, nachdem er in der letzten Partie der Ligaphase eine Rote Karte kassiert hat. Rodrygo konfrontierte im Spiel gegen Benfica Schiedsrichter Davide Massa, soll sich bei unangemessen geäussert haben und wurde daraufhin vom Platz gestellt.

Der Stürmer hatte sich bereits am Tag nach der 2:4-Niederlage für seinen Aussetzer in einem Statement auf X entschuldigt: «Gestern habe ich mich bei meiner Beschwerde über das Zeitspiel etwas hinreissen lassen. So bin ich normalerweise nicht. Ich bin noch nie zuvor als Spieler von Real Madrid vom Platz gestellt worden und kenne die Konsequenzen. Ich entschuldige mich bei den Fans, dem Klub, meinen Mitspielern und dem Trainer. Wir halten zusammen und kämpfen weiter für dieses Wappen und diese Champions League.» 

Mehr zu Real Madrid
Real Madrid prüft Verstärkung im Mittelfeld
PSG-Star zu Real?
Die Königlichen stehen vor Umbruch

Auch Asencio fehlt

Neben dem Brasilianer muss Real – zumindest im Hinspiel – auch auf Raul Asencio (22) verzichten. Der Abwehrspieler kassierte im selben Spiel, kurz vor seinem Mannschaftskollegen, Gelb-Rot. Sollte Real die Playoffs gegen Benfica für sich entscheiden, würden sie auf Manchester City oder Sporting Lissabon treffen. Dann wäre auch Rodrygo wieder spielberechtigt.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        Real Madrid
        Real Madrid