Nach seinem Platzverweis darf Rodrygo während den nächsten zwei Spielen in der Champions League gegen Benfica nur zusehen.

Rodrygo entschuldigt sich für sein Verhalten nach Platzverweis im Dezember

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Wenn es in der Playoff-Runde der Champions League zum Wiedersehen zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon kommt, darf Rodrygo (25) dabei nur zusehen. Der Brasilianer wird von der Uefa für zwei Spiele gesperrt, nachdem er in der letzten Partie der Ligaphase eine Rote Karte kassiert hat. Rodrygo konfrontierte im Spiel gegen Benfica Schiedsrichter Davide Massa, soll sich bei unangemessen geäussert haben und wurde daraufhin vom Platz gestellt.

Der Stürmer hatte sich bereits am Tag nach der 2:4-Niederlage für seinen Aussetzer in einem Statement auf X entschuldigt: «Gestern habe ich mich bei meiner Beschwerde über das Zeitspiel etwas hinreissen lassen. So bin ich normalerweise nicht. Ich bin noch nie zuvor als Spieler von Real Madrid vom Platz gestellt worden und kenne die Konsequenzen. Ich entschuldige mich bei den Fans, dem Klub, meinen Mitspielern und dem Trainer. Wir halten zusammen und kämpfen weiter für dieses Wappen und diese Champions League.»

Auch Asencio fehlt

Neben dem Brasilianer muss Real – zumindest im Hinspiel – auch auf Raul Asencio (22) verzichten. Der Abwehrspieler kassierte im selben Spiel, kurz vor seinem Mannschaftskollegen, Gelb-Rot. Sollte Real die Playoffs gegen Benfica für sich entscheiden, würden sie auf Manchester City oder Sporting Lissabon treffen. Dann wäre auch Rodrygo wieder spielberechtigt.