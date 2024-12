Borussia Dortmund verliert das Spiel gegen Barcelona in der Champions League mit 2:3 – und Nico Schlotterbeck. Der Abwehrspieler verletzt sich kurz vor dem Schlusspfiff wohl schwer am Sprunggelenk.

1/4 Der BVB muss bis mindestens Ende Jahr ohne Nico Schlotterbeck auskommen. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Der Schock sitzt tief. Die Verletzung von Nico Schlotterbeck (25) bereitet Borussia Dortmund grosse Sorgen. «Es wäre der Super-Gau, wenn er auch noch ausfällt», sagte Trainer Nuri Sahin bei DAZN nach dem bitteren 2:3 gegen den FC Barcelona, der ersten Heimniederlage in der Champions League seit November 2021.

«Die Bilder sind schrecklich, aber den Schockmoment muss man aushalten. Das wird schwer – eine schlaflose Nacht», ergänzte der 36-Jährige wenig später auf der Pressekonferenz. Schlotterbeck ist bei der letzten Aktion nach einem Kopfball umgeknickt und hat sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Sprunggelenk gehalten, der Nationalspieler musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden und kam später in ein Spital.

Arge Abwehr-Probleme beim BVB

«Der Fuss ist dick verbunden», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl (44): «Wir werden ihn untersuchen und abwarten.» Die Bilder deuteten jedoch auf eine schwerere Verletzung hin, dem BVB würde damit auch der letzte gestandene Innenverteidiger fehlen.

Für den Rest des Jahres ist es zumindest der Fall, wie der BVB am Donnerstagnachmittag auf X mitteilt: «Nico Schlotterbeck hat sich beim Spiel gegen den FC Barcelona eine Bandverletzung zugezogen. Ob er dem BVB in diesem Jahr noch zur Verfügung steht, ist aktuell noch fraglich.»

Ohnehin fehlen derzeit die Innenverteidiger Niklas Süle und Waldemar Anton, zudem musste Rechtsverteidiger Julian Ryerson mit Kreislaufproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden. «Wir hoffen, dass das nicht ernst ist», sagt Kehl über den Norweger. Sahin gehen in der Abwehr nun fast alle Optionen aus: Schon gegen Barcelona musste Kapitän Emre Can in der Innenverteidigung aushelfen. Am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim wird der Trainer erneut improvisieren müssen. Eine Möglichkeit wäre Yannik Lührs, der gelernte Innenverteidiger gab zuletzt gegen den FSV Mainz 05 sein Bundesligadebüt.

