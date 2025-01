Borussia Dortmund kassiert in der Champions League die nächste Pleite. Die Verantwortlichen wollen das Ganze in Ruhe analysieren und dann eine Entscheidung treffen. Matthias Sammer findet schon jetzt klare Worte.

1/7 Nächste Enttäuschung für Borussia Dortmund. Foto: Borussia Dortmund via Getty Images

Innert 89 Sekunden gibt Borussia Dortmund gegen Bologna (1:2) den Sieg aus der Hand. Nach dieser bitteren Pleite vermeidet Lars Ricken (48) ein Bekenntnis für Trainer Nuri Sahin (36). Stattdessen kündigt der BVB-Geschäftsführer bei Prime Video eine umfassende Analyse an. «Aus der Emotion heraus und aus der Hüfte teile ich keine Entscheidung mit.»

Die Mannschaft reise zurück und am Mittwoch wolle man sich «in Ruhe zusammensetzen», ergänzt Ricken. «Wir alle wollen nur das Beste für Borussia Dortmund, und dann werden wir besprechen, was das Beste ist und was die Lösungen sind, dass wir dann auch mal wieder in die Erfolgsspur kommen.»

Trainer Sahin seinerseits hebt die Bedeutung des Klubs hervor. Er sei zwar verantwortlich für die sportliche Leistung und stehe dazu, aber «es geht nicht um meine Person. Es geht darum, dass dieser Verein zur Ruhe findet und wieder erfolgreich wird.» Auch für ihn sei nur wichtig, «dass Borussia Dortmund erfolgreich ist. Mehr nicht.»

«Körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung»

Matthias Sammer (57) hält sich da schon weniger zurück. «Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung», findet er in seiner Rolle als Amazon-Experte. «Da ist die Grundlage nicht da. Die Mannschaft kann nicht verteidigen, aber angreifen kann sie auch nicht. Es gibt keine klare Struktur, es fällt alles auseinander.»

Besonders brisant: Als Berater der Geschäftsleitung des BVB ist Sammer selber involviert. «Wir sind nicht an einer Übermannschaft gescheitert», macht er deutlich, dass er sich da nicht ausnimmt.

Die Niederlage in Bologna ist die vierte in Serie. Die geforderte Reaktion auf das 0:2 vom Wochenende gegen Eintracht Frankfurt bleibt aus, stattdessen ist die direkte Qualifikation für die Achtelfinals der Champions League in Gefahr.

Schwierige Situation für alle Beteiligten

«Wir haben die Situation schon vor dem Spiel sehr kritisch eingeschätzt. Wir wissen um die Verantwortung um diesen grossen Verein und dass wir Ergebnisse brauchen», betont Sportdirektor Sebastian Kehl (44). Die Situation sei für alle Beteiligten schwierig. Man werde sich jetzt in Ruhe zusammensetzen und «dann eine Entscheidung treffen, wie wir weitermachen».

Auch Sammer findet diese Vorgehensweise richtig. «Erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann sachlich darüber sprechen. Wir müssen da analytisch rangehen.» Vieles deutet darauf hin, dass der BVB als einzigen Weg aus der Krise die Trennung von Trainer Sahin sieht.

