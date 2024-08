Ronaldo entscheidet YB-Gegner Die neue Champions-League-Auslosung funktioniert per Knopfdruck

Wie im letzten Jahr trifft YB auf Roter Stern Belgrad. Auch gegen Atalanta Bergamo spielte man bereits einmal in der Königsklasse – in der Saison 2021/22. Im Gastspiel in Stuttgart kommt es indes zum Wiedersehen mit Fabian Rieder.