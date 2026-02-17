Externe Inhalte
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele