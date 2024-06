Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Prominenter Gegner für Renato Steffen und Co.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Während in Deutschland die EM in vollem Gang ist, werden in Nyon bereits die ersten Kugeln der neuen Europacup-Saison gezogen. Die zweite Qualirunden zur Champions League, Europa League und Conference League wurden ausgelost. Mittendrin: drei Schweizer Teams.

Den prominentesten Gegner erwischt Lugano. Auf dem Weg in die Königsklasse treffen die Tessiner auf Fenerbahce Istanbul. Somit kommt Trainerlegende José Mourinho in die Schweiz, der Portugiese trainiert die Türken ab diesem Sommer. Das «Heimspiel» der Luganesi, das in Thun stattfinden wird, ist für den 23. oder 24. Juli geplant. Das Rückspiel in Istanbul eine Woche später.

FCB-Schreck gegen St. Gallen?

St. Gallen und der FCZ bekommen es mit weitaus kleineren Namen zu tun. Und sie kennen ihre Gegner beide noch nicht genau. Der FCSG trifft auf MFK Ruzomberok aus der Slowakei oder FCB-Schreck Tobol aus Kasachstan. Die Zürcher bekommen es derweil entweder mit Shelbourne FC aus Irland oder St Joseph's FC aus Gibraltar zu tun. Die Teams spielen den Sieger jeweils noch in der ersten Qualirunde aus.

Und auch etwas Challenge League ist in der Conference League vertreten. Der FC Vaduz, der wegen des Siegs im Liechtensteiner Cup dabei ist, trifft auf den irischen Vertreter St Patrick's Athletic.

