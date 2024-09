So eine Auswärtsreise reisst dem Fussballfan gerne mal ein Loch ins Portemonnaie. Besonders im internationalen Geschäft, wo neben des Eintrittspreises oft noch Flug- und Hotel-Kosten dazukommen. Künftig will die Uefa verhindern, dass die Fans beim Stadioneintritt durch die hohen Preise abgezockt werden.

Wie Europas Fussballverband am Montag bekanntgab, wird man die Preise für Auswärtstickets im Europacup schon in der laufenden Saison deckeln. Den Auswärtsfans in der Champions League sollen Heimklubs für eine Eintrittskarte maximal noch 60 Euro abverlangen können, 40 in der Europa League und 20 in der Conference League. 2025/26 soll eine weitere Senkung auf 50 bzw. 35 und 20 Euro folgen.

Riesenfreude bei den BVB-Fans letzten Frühling beim Auswärtsspiel in Paris: Kommende Saison dürfen laut neuer Uefa-Regel Tickets auch bei einem Halbfinal maximal 60 Euro kosten. Foto: keystone-sda.ch