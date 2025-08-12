Der FC Basel muss im Kampf um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase nach Kopenhagen. Die Dänen verpassen Malmö im Rückspiel der dritten Quali-Runde eine heftige Abreibung – auch dank eines Ex-FCB-Kickers.

Der FC Basel kennt seinen Gegner für die Playoffs der Champions-League-Quali. Nach dem 0:0 im Hinspiel in Malmö ist die Sache im Rückspiel in der dänischen Hauptstadt eine deutliche. Der FC Kopenhagen schickt Malmö gleich mit 5:0 nach Hause – auch dank grosser Mitarbeit von einem, der den FCB bestens kennt: Mohamed Elyounoussi.

Von 2016 bis 2018 spielte der Norweger am Rheinknie, traf in 84 Spielen 23 Mal und steuerte 29 Assists bei. Über Southampton und Celtic gelangte er vor zwei Jahren in die dänische Hauptstadt – und macht nun mit einem Tor und zwei Vorlagen das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub fix. Dazu kommt es am Mittwoch, 20. August, um 21 Uhr im Basler St. Jakobpark. Das Rückspiel im Parken Stadion findet am 27. August ebenfalls um 21 Uhr statt.