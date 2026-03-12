Spektakel, Drama und viele Tore – In der Champions League stehen die Achtelfinal-Hinspiele hinter uns. Hast du gut aufgepasst? Zeig uns, dass du ein echter Experte bist.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie gut hast du in den letzten zwei Tagen voller unglaublicher Fussball-Momente aufgepasst? Teste dein Wissen und finde es jetzt heraus. Auf dich warten acht knifflige Fragen – hier gehts zum grossen Champions-League-Quiz.

