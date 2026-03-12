DE
Hast du gut aufgepasst?
Teste jetzt dein Wissen im Champions-League-Quiz

Spektakel, Drama und viele Tore – In der Champions League stehen die Achtelfinal-Hinspiele hinter uns. Hast du gut aufgepasst? Zeig uns, dass du ein echter Experte bist.
Publiziert: vor 16 Minuten
Erzielte gegen Manchester City einen Hattrick: Real Madrids Federico Valverde.
Davide Malinconico

Wie gut hast du in den letzten zwei Tagen voller unglaublicher Fussball-Momente aufgepasst? Teste dein Wissen und finde es jetzt heraus. Auf dich warten acht knifflige Fragen – hier gehts zum grossen Champions-League-Quiz.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Newcastle United
Newcastle United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Arsenal
Arsenal
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Manchester City
Manchester City
Real Madrid
Real Madrid
Chelsea
Chelsea
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League
Champions League
