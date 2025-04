Real Madrid konnte in seiner jüngeren Geschichte bereits einige Comebacks in der Königsklasse feiern. Am Mittwoch versuchen die Spanier gegen Arsenal, ein weiteres solches Kapitel zu schreiben.

Darum gehts Real Madrid muss gegen Arsenal ein 0:3 aufholen im Champions-League-Viertelfinale

Die Königlichen haben in der Vergangenheit beeindruckende Comebacks geschafft

Die Hypothek, die Real Madrid im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals wettmachen muss, ist gross. Mit 0:3 verloren die Königlichen das Hinspiel in London gegen Arsenal vor einer Woche. Ein Comeback am Mittwoch scheint unrealistisch, auch weil sich die Madrilenen zuletzt nicht in Bestform präsentierten. Doch ein Blick auf vergangene Jahre zeigt, dass der Titelverteidiger und Rekordsieger nie ganz abzuschreiben ist. Blick stellt dir die grössten Real-Comebacks der jüngeren Champions-League-Historie vor.

Halbfinal 2024 gegen Bayern

Nachdem das Hinspiel in München 2:2 endet, dominiert Real das Rückspiel. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, doch durch einen Treffer von Alphonso Davies sieht es lange so aus, als würde der FC Bayern gewinnen. Doch innerhalb von drei Minuten schiesst Joselu die Königlichen in der 88. und 91. Minute noch zum Sieg und damit in den Final.

Viertelfinal 2022 gegen PSG

Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel geht PSG dank eines Treffers von Kylian Mbappé auch im Bernabéu in Führung. Dann folgt die grosse Show von Karim Benzema. Nach einer Stunde gleicht er die Partie aus, dann erzielt er 15 Minuten später die Führung, ehe er nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff sein drittes Tor erzielt. Real setzt sich mit einem Gesamtskore von 3:2 durch.

Halbfinal 2022 gegen Manchester City

Noch verrückter ist die Aufholjagd im Halbfinal. Bis zur 90. Minute des Rückspiels liegt Real mit einem Gesamtskore von 3:5 zurück. Mit einem Doppelpack in zwei Minuten bringt Rodrygo das Spiel dann noch in die Verlängerung. Dort schiesst Benzema die Madrilenen per Penalty in den Final.

Viertelfinal 2016 gegen Wolfsburg

Nachdem der VfL Wolfsburg das Hinspiel mit 2:0 gewinnt, sieht es nach einer grossen Überraschung aus. Doch im Rückspiel folgt der Auftritt von Cristiano Ronaldo. Bereits nach 20 Minuten gleicht er das Ergebnis aus dem Hinspiel aus, ehe er eine Viertelstunde vor Schluss per direktem Freistoss das Comeback vollendet.

Final 2014 gegen Atlético Madrid

Es ist das berühmteste aller Real-Comebacks. Lange sieht es so aus, als würde Atlético zum ersten Mal die Champions League gewinnen. Aber dann kommt Sergio Ramos. In der dritten Minute der Nachspielzeit köpfelt er die Königlichen in die Verlängerung. Dort sorgen Gareth Bale, Marcelo und Ronaldo für ein letztlich klares Ergebnis von 4:1.

Trotz all dieser Comebacks in den letzten Jahren: Einen Drei-Tore-Rückstand hat Real schon lange nicht mehr wettgemacht. In der Königsklasse gelang das den Madrilenen überhaupt erst einmal. 1976 gewannen sie nach einer 1:4-Niederlage im Hinspiel das Rückspiel gegen Derby County mit 5:1.