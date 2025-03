1/6 Granit Xhaka ist nach der Leverkusen-Pleite gegen die Bayern gefrustet. Foto: Getty Images

Granit Xhaka (32) ist bedient. Mächtig bedient. 0:3 geht er mit Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die Bayern unter. Gefrustet schreitet der Nati-Captain in die Mixed Zone und lässt dort direkt einmal die Reporter ins Leere laufen.

Auf die Frage danach, warum sich Shootingstar Florian Wirtz (21) nicht richtig entfalten konnte, entgegnet der 32-Jährige: «Andere Frage. Will ich nicht beantworten.» Und wie schätzt er seine eigene Leistung ein? «Andere Frage. Wir gehen nicht auf Einzelspieler ein.» Der Frust sei gross, sagt Xhaka, und nervt sich über «viele Sachen, bei denen ich zuerst atmen muss, bevor ich was Falsches sage».

Im Spiel seien Sachen passiert, «die nicht auf dieses Niveau gehören». Zum Beispiel der Penalty, den Harry Kane (31) eiskalt zum 3:0 verwertete. Xhaka hält sich mit der Kritik am englischen Schiedsrichter Michael Oliver (40) diesbezüglich nicht zurück: «Den wird er in der Premier League nicht pfeifen. Ich war sieben Jahre in England, ich kenne ihn und bin überzeugt, dass er den dort nicht pfeifen wird.»

Schiri Oliver sorgte schon bei Nati für Ärger

Für ihn sei das Klammern von Edmond Tapsoba (26) an Kane eher ein Block, den es in der englischen Liga zuhauf gebe. «Das heute war gar nichts», so Xhaka. «Das ist enttäuschend, dass so ein Elfmeter auf diesem Niveau gepfiffen wird und Spiele so entschieden werden können.»

Über Schiedsrichter Oliver haben sich Xhaka und die ganze Schweiz schon beim EM-Viertelfinal 2021 gegen Spanien geärgert, als dieser Remo Freuler mit Rot vom Platz geschickt hatte. Viele Experten empfanden das Foul des damaligen Atalanta-Söldners (heute Bologna) als «praktisch nichts» und sagten, dass «Gelb gereicht hätte». Der VAR war stumm geblieben und die Nati musste 43 Minuten lang in Unterzahl um den Halbfinal-Einzug kämpfen. Ohne Erfolg, das Penaltyschiessen ging verloren.

Eine Rote Karte gibts auch am Mittwochabend in München, Nordi Mukiele (27) wird in der 62. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. «Eine dumme Rote Karte», sagte Xhaka schon im Platzinterview und schildert die Auswirkungen in der Mixed Zone: «Mit 10 Mann in der Allianz Arena kann man nicht mehr machen als verteidigen. Wir wollten einfach kein Tor mehr kassieren – dann kriegten wir den Elfmeter.»