«Es wird definitiv hitzig» Sandro Lauper glaubt an Weiterkommen von YB

Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul haben sich die Young Boys für die Partie am Dienstagaben eine gute Ausgangslage geschaffen. Mittelfeldmann Sandro Lauper ist bereits voller Vorfreude – und glaubt fest an den Einzug in die Gruppenphase.