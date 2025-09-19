DE
«Das sind wir uns nicht gewohnt»
Barça-Auftritt lässt Gegner und Experten staunend zurück

Barça überzeugt beim 2:1-Sieg gegen Newcastle in der Champions League. Marcus Rashford trifft doppelt bei seiner Rückkehr nach England. Das Mittelfeldduo de Jong und Pedri beeindruckt mit Passquoten von über 90 Prozent.
Publiziert: vor 9 Minuten
1/6
Der FC Barcelona gewinnt zum Champions-League-Auftakt mit 2:1 gegen Newcastle United.
Foto: Defodi Images via Getty Images

Darum gehts

  • Barcelona besiegt Newcastle 2:1 in der Champions League
  • Marcus Rashford erzielt beide Tore für Barcelona und wird Spieler des Spiels
  • Barça-Mittelfeld dominiert mit Passquoten von über 90 Prozent

Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Auch ohne Superstar Lamine Yamal (19) beweist sich der FC Barcelona auf der grössten Fussballbühne. Zum Champions-League-Auftakt gewinnen die Katalanen auswärts im St. James Park gegen Newcastle United mit 2:1. Für Barça ist es das erste Champions-League-Spiel auf der Insel seit der 0:4-Klatsche 2019 gegen Liverpool.

Das Endresultat des Newcastle-Spiels widerspiegelt den überzeugenden Auftritt von Barça jedoch nicht ganz. Das Team von Coach Hansi Flick (60) ist über weite Strecken die bessere Mannschaft und dominiert das Spiel mit über 60 Prozent Ballbesitz. Auch können die Katalanen ganze 19 Schüsse auf Newcastle-Goalie Nick Pope verbuchen, wobei nur deren zwei in einem Torerfolg resultieren.

Gelungene England-Rückkehr

Bei den Katalanen sticht vor allem einer hervor: Marcus Rashford (27). Der englische Neuzugang, der nach langjährigem ManUtd-Aufenthalt sein Comeback auf der Insel gibt, kommt endlich zu seinem langersehnten Barça-Tor.

Im Spiel trifft der Flügelflitzer gleich doppelt, und wie! Mit einem sehenswerten Kopfball sowie einem sensationellen Weitschuss erzielt Rashford beide Treffer für Barça. Später wird der Engländer zum «Man of the Match» gekürt – für ihn ist es, wie er im Interview nach dem Spiel sagt, «die perfekte Nacht».

Nicht nur Rashy überzeugt

Es ist aber bei weitem nicht nur Marcus «Rashy» Rashford, der einen überzeugenden Eindruck hinterlässt, denn auch das Mittelfeldduo, bestehend aus Frenkie de Jong (28) und Pedri (22), trägt massgeblich zum dominanten Auftritt bei. Die beiden können je eine Passquote von über 90 Prozent aufweisen, was in Anbetracht der Anzahl gespielter Pässe (zusammen 179) eine eindrückliche Zahl ist.

Das Duo hinterlässt aber nicht nur bei den Fans einen bleibenden Eindruck. Nein, auch Topspieler wie Jack Grealish oder England-Legende Paul Scholes zeigen ihre Begeisterung in den sozialen Medien. Während Grealish die beiden mit den Worten: «Es ist eine Freude, Pedri und De Jong zuzusehen» lobt, bezeichnet Scholes Pedri gar als seinen neuen Lieblingsspieler.

Auch Newcastles Anthony Gordon unterstreicht diese Leistungen: «Wir sind es nicht gewohnt, gegen Spieler zu spielen, die den Ball so halten. Wir haben schon gegen Chelsea und Manchester City gespielt, aber die waren nie so wie Barça».

Lob hat aber auch Joan Garcia verdient. Der Barça-Keeper hält bis zur 90. Minute die Null und zeigt mit fünf Traumparaden deutlich, wieso der FC Barcelona im Sommer, trotz Anwesenheit zweier Weltklasse-Goalies, so viel Wert auf seine Verpflichtung gelegt hat.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Brügge
FC Brügge
1
3
3
3
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern München
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Mailand
Inter Mailand
1
2
3
9
Manchester City
Manchester City
1
2
3
10
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelona
FC Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
1
3
15
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
0
1
19
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
1
0
1
19
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
0
1
21
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
1
0
1
21
Pafos FC
Pafos FC
1
0
1
23
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
24
SL Benfica
SL Benfica
1
-1
0
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United
Newcastle United
1
-1
0
27
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-2
0
33
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
33
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta BC
Atalanta BC
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
