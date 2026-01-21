Nach der Niederlage bei Tottenham muss Dortmund seine Hoffnungen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League wohl begraben. Entsprechend hart fällt die Kritik nach dem Spiel aus. Zu reden gibt auch die Rote Karte gegen Svensson.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Ex-Fussballer am Expertenpult des Streamingdienstes «Prime Video» sind sich nach der Partie einig: Das war ein ganz schlechter Abend für Borussia Dortmund. «Ich wüsste nicht, wann ich den BVB mal so schwach erlebt habe», sagt Benedikt Höwedes. «Das war heute wirklich erschreckend», pflichtet ihm Christoph Kramer bei. Und für Ex-BVB-Verteidiger Mats Hummels war die erste Halbzeit «beinahe ein Totalausfall».

Die erste Halbzeit im Tottenham Hotspur Stadium in London, sie dürfte Dortmund noch länger beschäftigen. Erst eröffnet Romero nach 14 Minuten das Skore für das Heimteam, dann sieht Svensson nach VAR-Intervention in der 24. Minute die Rote Karte. Beim Versuch, den Ball wegzuspitzeln, trifft der BVB-Verteidiger Gegenspieler Odobert mit gestrecktem Bein fast auf Kniehöhe. Das 2:0 von Solanke kurz vor dem Pausentee ist dann bereits das letzte Tor des Spiels – Dortmund ist in Unterzahl zu keiner Reaktion mehr fähig.

Entsprechend resümiert auch BVB-Trainer Niko Kovac: «Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Wenn du so passiv ins Spiel gehst, ohne Aggressivität, ohne Zweikampfverhalten, dann wird es schwierig.»

Diskussionen um Rote Karte

Nicht lange aufhalten will sich der Coach mit dem Platzverweis, auch wenn es für ihn «sicherlich eine harte» Rote Karte ist. Mehr aus dem Fenster lehnt sich Experte Hummels: «Für mich ist es keine Rote Karte. Das ist eine klassische Standbild-Rote-Karte, die wir hier kriegen, die in der Entstehung aber keine Rote Karte rechtfertigt.»

Anderer Meinung ist Ex-Schiri Wolfgang Stark, welcher ebenfalls für «Prime Video» im Einsatz steht und noch während des VAR-Checks kommentiert: «Das Trefferbild, langes, gestrecktes Bein. Es sieht übel aus. Ich denke, nach den Bildern wird der Schiedsrichter wahrscheinlich seine Entscheidung drehen und von Gelb auf Rot entscheiden.»

Wendepunkt für Tottenham?

Kaum kümmern dürften diese Diskussionen die kriselnden Spurs, welche sich mit dem Sieg in der Champions League den Meisterschaftsfrust (nur Rang 14) von der Seele schiessen. «Ich mochte sehr, wie wir in dieses Spiel gestartet sind, aggressiv und vorwärtsorientiert. Es gibt viel Positives, auch das Spiel ohne Gegentor. Ich bin sehr glücklich», meint Trainer Thomas Frank. Und Torschütze Dominic Solanke fügt an: «Das kann dem Team definitiv Selbstvertrauen geben, auch Schwung für die Meisterschaft.»

Mit diesem Erfolg springen die Londoner auf Rang vier der Champions-League-Tabelle. Anders Dortmund: Der BVB fällt aus den Top acht und hat die direkte Achtelfinal-Qualifikation vor dem letzten Spieltag nicht mehr in den eigenen Füssen.