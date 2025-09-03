Marseille streicht Garcia aus Champions-League-Kader

Obwohl Ulisses Garcia in allen drei bisherigen Ligue-1-Partien für Olympique Marseille zum Einsatz kam, hat sein Klub ihn nicht für die Champions League aufgeboten.

In der Champions League wird Ulisses Garcia nicht für Olympique Marseille zum Einsatz kommen. Foto: AFP

Ulisses Garcia (29) ist von Olympique Marseille nicht für die Champions League aufgeboten, wie aus den von der Uefa publizierten Kaderlisten hervorgeht. Der elffache Schweizer Nationalspieler wird damit nicht an der Ligaphase teilnehmen können.

Marseilles Gegner in der Königsklasse sind Liverpool, Real Madrid, Atalanta Bergamo, Club Brügge, Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, Newcastle und Union Saint-Gilloise.

Diese Saison kam Garcia in allen bisherigen drei Ligue-1-Partien zum Einsatz. Einmal stand der Verteidiger in der Startelf, zweimal wurde er eingewechselt.