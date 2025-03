1/5 Sorgen um Manuel Neuer. Foto: AFP

Nicolas Horni Sportredaktor

Der FC Bayern München schlägt Bayer Leverkusen im deutschen Achtelfinal-Kracher gleich mit 3:0 – und darf sich nun über beste Chancen aufs Weiterkommen freuen. Einen Dämpfer gibts nach dem Gipfeltreffen aber trotzdem. Kurz nach dem 2:0 von Jamal Musiala (22) flimmert Manuel Neuer (38) überraschend mit seinen Handschuhen in den Händen über den Bildschirm, danach wird er ausgewechselt.

«Es ist beim Jubeln passiert», meint Coach Vincent Kompany (38) nach dem Spiel. Das bestätigen später auch die TV-Bilder. Nach dem Tor will Neuer zu seinen Mitspielern rennen. Kurz nach dem Antritt muss er aber abbrechen, weil es in der Wade zwickt. Neuer humpelt später zur Bank, wird zuerst behandelt und will es nochmals probieren. Nach einem kleinen Sprung ist klar, das wird nichts mehr.

Ausfalldauer unbekannt – vollstes Vertrauen in Urbig

Ein muskuläres Problem sei es, bestätigt nach dem Spiel dann auch Sportvorstand Max Eberl (51): «Er sagt, dass es beim Sprint passiert ist.» Ob und wie lange Neuer den Bayern fehlen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. «Die Diagnose steht noch aus. Es ist etwas Muskuläres. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob es ein Faserriss, eine Zerrung oder eine Verhärtung ist», so Eberl weiter.

Offenbar klar scheint aber schon, dass man vollstes Vertrauen in Neuers Ersatz Jonas Urbig (21) hat. «Wir haben aber immer über den Kader gesprochen. Deshalb sind wir auch so weit gekommen. Wenn es Urbig ist, dann ist es Urbig. Wir werden immer weitermachen», meint Eberl zum jungen Keeper. Dieser wechselte erst im letzten Wintertransferfenster von Zweitligaklub Köln an die Säbener Strasse. Ursprünglich war angedacht, dass der 21-Jährige erst auf die kommende Saison hin zu Einsätzen kommt, so als Nachfolger aufgebaut wird. Nun dürfte das also schon vorher passieren.