Drei Schweizer Teams dabei

In allen drei Bewerben sind heute bereits Schweizer Klubs in der Auslosung vertreten. Servette (Champions League), Lugano (Europa League) und Lausanne (Conference League) werden in Kürze die erste Hürde kennen, die es auf dem Weg in eine europäische Gruppenphase zu überwinden gilt.

Servette: Den Genfern droht als ungesetzes Team über den Ligaweg bereits in der 2. Quali-Runde ein grosses Kaliber. Servette wird entweder auf die Glasgow Rangers (Scho), Salzburg (Ö) oder Viktoria Pilsen (Tsch) treffen.

Lugano: Die Tessiner sind für diese Auslosung eines von acht gesetzten Teams. Die möglichen Gegner für die 2. Quali-Runde lauten: Paksi FC (Ungarn)/ CFR Cluj (Ru), Lewski Sofia (Bul)/ Hapoel Beer-Sheva (Isr), Sabah FC (Aser)/ NK Celje, FC Banik Ostrava (Tsch)

Lausanne: Auch die Waadtländer sind für die heutige Auslosung ein gesetztes Team. Sie könnten dementsprechend auf Teams aus kleinen Fussballändern wie San Marino, Malta oder Nordirland treffen. Die fünf möglichen Gegner lauten: La Fiorita (San Marino)/ FK Vardar (Maz), NK Varaždin (Kro), Floriana FC (Mal)/ Haverfordwest County AFC (Wal), St Joseph's FC (Gib)/ Cliftonville FC (NIrl), FC UNA Strassen (Lux)