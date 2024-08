RB Salzburg marschiert in Richtung Champions League: Der österreichische Vizemeister bezwingt im Playoff-Hinspiel Dynamo Kiew mit 2:0. Auch Sparta Prag darf bereits in Richtung Königsklasse schielen.

Salzburg jubelt in Polen.

AFP Agence France Presse

Der frühere Klopp-Assistent Pepijn Lijnders macht mit RB Salzburg einen grossen Schritt in Richtung Champions League. Im Playoff-Hinspiel setzt sich seine Mannschaft mit 2:0 bei Dynamo Kiew durch und bringt sich so in eine optimale Position für das Rückspiel in der nächsten Woche.

Nene Dorgeles (29.) schiesst den österreichischen Vizemeister im polnischen Lublin in Führung, Maurits Kjaergaard (49.) erhöht per Foulelfmeter. Für die Salzburger, bei denen der Schweizer Bryan Okoh das Spiel auf der Bank verbringt, wäre es die sechste Teilnahme an der Königsklasse in Folge. Lijnders hat – abgesehen von einer halbjährigen Unterbrechung im Jahr 2018 – von 2015 bis Sommer 2024 mit Jürgen Klopp beim FC Liverpool zusammengearbeitet.

Auch Sparta in guter Ausgangslage

Sparta Prag befindet sich nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg bei Malmö FF in Schweden ebenfalls auf bestem Wege in die Champions League. Dänemarks Meister FC Midtylland und Slovan Bratislava trennen sich 1:1 (0:0).

29 Champions-League-Teilnehmer stehen für die neue Königsklasse mit insgesamt 36 statt 32 Startern bereits fest. Die letzten sieben Teilnehmer werden in sieben Playoff-Duellen ermittelt. Bereits am Mittwoch haben Dinamo Zagreb und der OSC Lille mit ihren Hinspiel-Siegen wichtige Schritte gemacht. Die Rückspiele finden am 27. und 28. August statt.