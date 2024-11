Am Dienstagabend absolvierte Manuel Akanji beim 3:3 von Manchester City gegen Feyenoord Rotterdam sein 53. Spiel in der Champions League. Er ist damit Schweizer Rekordspieler. Blick präsentiert die Top 10.

Die 10 Schweizer Rekordspieler in der Königsklasse

Akanji steht neu an der Spitze

10 Pascal Zuberbühler und drei weitere – 26 Einsätze

Von 1995 bis 2003 stand Pascal Zuberbühler (53) in 26 Spielen in der Champions League auf dem Platz, verteilt auf die Vereine GC, Bayer Leverkusen und Basel. «Zubi» stand unter anderem beim legendären 3:3 des FC Basel gegen Liverpool auf dem Platz, als die Bebbi bereits nach 29 Minuten mit 3:0 in Führung gelegen hatten.

Mit Remo Freuler (32, spielte für Atalanta und Bologna), Fabian Frei (35, für Basel), Gregor Kobel (26, BVB) stehen drei weitere Schweizer ebenfalls bei 26 Champions-League-Einsätzen.

8 Granit Xhaka und Marco Streller – 27 Einsätze

Mit 135 Länderspielen ist Granit Xhaka (32) Rekordspieler der Schweizer Nati, verpasst mit Arsenal aber sechs Jahre lang die Teilnahme an der Königsklasse. Xhaka kam in Basel, Gladbach und seiner ersten Arsenal-Saison (2016) schnell auf 22 Einsätze, in dieser Saison sind fünf mit seinem aktuellen Klub Leverkusen dazugekommen.

Anders sieht dies bei Marco Streller (43) aus. Die Bebbi-Legende spielte von 2004 bis 2007 für Köln und Stuttgart im Ausland, die Champions-League-Hymne hörte er sich auf dem Platz aber nur in Rotblau an. Dabei gelangen ihm vier Tore, womit er der erfolgreichste Torschütze unter den zehn Schweizern mit den meisten CL-Einsätzen ist.

7 Roman Bürki – 33 Einsätze

Von 2015 bis 2022 hütete Roman Bürki (34) das BVB-Tor, bis er wegen Landsmann Gregor Kobel zur Nummer 2 degradiert wurde. Davor kam er in fünf Spielzeiten auf 33 Spiele in der Königsklasse. Die erste Kampagne war dabei seine erfolgreichste, scheiterte der BVB in der Saison 2016/17 doch erst im Viertelfinal an Monaco und einem damals noch blutjungen Kylian Mbappé.

6 Patrick Müller – 35 Einsätze

In seiner illustren Karriere stand Patrick Müller (47) bei Juventus Turin, Mallorca, Monaco und Olympique Lyon unter Vertrag. Der 81-fache Schweizer Internationale war Teil von Lyons Ägide als Serienmeister und feierte sechs Ligue-1-Titel. In sechs Spielzeiten kam Müller für Lyon auch in der Champions League zum Einsatz. 2003/04 musste er mit Lyon als Captain gegen den späteren Sensationssieger Porto im Viertelfinal die Segel streichen.

4 Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner – 36 Einsätze

Wir beginnen den Eintrag zum 4. Platz mit Xherdan Shaqiri (33). Schliesslich hat er den Henkelpott als einziger Schweizer zweimal gewonnen. Als Ergänzungsspieler würden seine Kritiker anmerken. Tatsächlich kam Shaqiri bei den Finalsiegen von Bayern (2014) und Liverpool (2020) jeweils nicht zum Einsatz, unvergessen aber sein Assist beim 4:0-Sieg Liverpools, als eine 0:3-Hinspiel-Niederlage gegen Barcelona gedreht wurde.

Bitterer ist die Finalbilanz von Stephan Lichtsteiner (40). Von 2011 bis 2018 beackerte er bei Juventus Turin die rechte Abwehrseite. Neben sieben Meistertitel gabs zwei Finalteilnahmen in der Champions League. Im ersten 2015 kam Lichtsteiner noch 90 Minuten zum Einsatz (1:3-Niederlage gegen Barcelona). Zwei Jahre darauf sah er die 1:4-Pleite gegen Real Madrid von der Bank. Neben 31 CL-Einsätzen für Juventus, bestritt Lichtsteiner auch für Lille fünf Spiele.

3 Yann Sommer – 50 Einsätze

Nach seinem Wechsel zu Inter Mailand glänzt Yann Sommer (35) mit seiner Zu-Null-Statistik und stellte damit sogar einen Rekord auf. In seinen zwölf Champions-League-Spielen mit Inter blieb er neunmal ohne Gegentor. Zum Vergleich: In den vorherigen 38 Spielen (für Bayern München, Gladbach und Basel) konnte Sommer seine Weste insgesamt nur achtmal rein halten. Bleibt seine Quote derart stark, dürfte er für Inter Mailand noch manches CL-Spiel bestreiten.

2 Johann Vogel – 52 Einsätze

Bis vergangenen Dienstag teilte sich der langjährige Schweizer Nati-Captain den 1. Platz noch. Davor war Johann Vogel (47) jahrelang unangefochtene Nummer 1. Für GC (1995-97), Eindhoven (1999-2005) und die AC Milan (2005/06) sammelte er 52 Einsätze in der Königsklasse. Grosses Highlight 2005: Vogel war Denker und Lenker als die Holländer bis in den Halbfinal vordrangen und dort wegen der (mittlerweile abgeschafften) Auswärtstorregel an der AC Milan scheiterten. Kurz darauf wechselte er zu den Rossoneri.

1 Manuel Akanji – 53 Einsätze

Der Winterthurer knackte vergangenen Dienstag den nächsten Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere. Der 53. Einsatz macht Manuel Akanji (29) zum alleinigen Schweizer Rekordspieler in der Champions League. Auf dem Weg der Citizens zum Triumph 2023 war Akanji ebenfalls elementar, spielte in der K.o.-Phase jedes Spiel durch. Entsprechend ist auch davon auszugehen, dass Akanji seinen Rekord in den kommenden Wochen und Monaten ausbauen kann.

