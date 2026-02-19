Bodö Glimt sorgt mit dem 3:1 gegen Inter für die dicke Überraschung in den Hinspielen der Playoffs der K.o.-Phase der Champions League. Das Team aus der Stadt, die nördlich des Polarkreises liegt, schreibt damit ein weiteres Kapitel seiner Cinderella-Story.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Spätestens seit 2020 ist Bodö/Glimt vielen Fussball-Fans ein Begriff. Damals feierte der 1916 gegründete Klub aus Nordnorwegen während der Corona-Pandemie seinen ersten Meistertitel, was überall als absolute Sensation galt. Doch für den Klub, der 2010 beinahe insolvent war, war es erst der Anfang.

2021, 2023 und 2024 folgten drei weitere Meistertitel, 2025 erreichte man in der Europa League die Halbfinals und scheiterte erst am späteren Champion Tottenham. Und nun lehrt Bodö/Glimt auch den Top-Teams in der Königsklasse das Fürchten. Nach sechs sieglosen Spielen zum Auftakt drehte Bodö im neuen Jahr auf. Nach Manchester City (3:1) und Atlético Madrid (2:1) musste nun auch Inter Mailand dranglauben.

Acht Kilometer mehr gelaufen

Und das 3:1 gegen den Leader der Serie A war kein Zufall. Auch wenn Inter fast doppelt so viele Torabschlüsse, mehr Ballbesitz, eine höhere Passquote und mehr Balleroberungen hatte, der Sieg des Heimteams auf dem Kunstrasen des kleinen, aber feinen Aspmyra-Stadions ist nicht gestohlen. Gut acht Kilometer mehr legte das Heimteam zurück. Und alle drei Tore: wunderbar herausgespielt.

Baumeister des Erfolgs ist Trainer Kjetil Knutsen (57), der seit 2018 in der Verantwortung steht. Mehr als zwei Drittel des Kaders sind Norweger. Stars? Gibt es keine, auch wenn Patrick Berg, der Sohn des früheren FCB- und Wettingen-Spielers Örjan Berg, die Top-Torschützen Jens Petter Hauge, Kasper Högh oder Fredrik Sjövold einen Marktwert von mehreren Millionen haben.

Serie A in der Krise

Und Inter? Der Leader der Serie A sorgte für den vorläufigen Tiefpunkt einer bislang rabenschwarzen Champions-League-Kampagne der italienischen Teams. Napoli scheiterte bereits in der Ligaphase, nun stehen sowohl Inter als auch Juve (2:5 gegen Galatasaray) sowie Atalanta (0:2 gegen Dortmund) vor den Rückspielen zu Hause mit dem Rücken zur Wand.

Und wie sagte Bodös Trainer Knutsen nach dem Spiel: «Das Resultat war gut, die Leistung aber nur mittelmässig.» Inter muss sich auch am nächsten Dienstag im San Siro warm anziehen, will der letztjährige Finalist nicht frühzeitig die Segel streichen. Für Bodö wäre der Einzug in die Achtelfinals nur ein weiteres Kapitel eines nicht enden wollenden Märchens.

