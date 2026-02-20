DE
Yverdon kann nicht profitieren
Aarau rettet in Nyon spät noch einen Punkt

Ein drittes Mal in Folge bleibt der FC Aarau sieglos. Gegen Nyon kommen die Aargauer nur spät noch zu einem Remis. Vaduz könnte am Sonntag fünf Punkte davonziehen.
Publiziert: vor 45 Minuten
1/2
Der FC Aarau rettet in Nyon im letzten Moment einen Punkt.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Der FC Aarau bleibt in der Challenge League ein drittes Mal in Folge sieglos. Nach dem 1:1 in Nyon droht der Rückstand gegenüber Leader Vaduz weiter anzuwachsen.

Der in der Winterpause aus Wil gekommene portugiesische Stürmer Felipe Borges trifft kurz vor der Pause erstmals für seinen neuen Klub Nyon. Die Aarauer können auf diesen Rückschlag lange Zeit nicht reagieren. Erst in der 96. Minute gelingt Elias Filet mit seinem elften Saisontor immerhin noch das 1:1. Der FC Vaduz kann am Sonntag im Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax mit einem Sieg auf fünf Punkte davonziehen.

Das drittplatzierte Yverdon kann vom Fehltritt des FCA nicht profitieren. Bei Etoile Carouge springt für das Team von Trainer Adrian Ursea nur ein 2:2 heraus. Der in dieser Saison lange verletzt gewesene Varol Tasar gleicht in der 70. Minute zum 2:2 aus, nachdem Kevin Bua drei Minuten zuvor Etoile Carouge ein erstes Mal in Führung geschossen hat.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
22
26
52
2
FC Aarau
FC Aarau
23
13
50
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
23
15
43
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
22
10
35
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
22
0
31
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
23
-8
28
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
23
-7
22
8
FC Wil
FC Wil
22
-16
21
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
23
-12
19
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
23
-21
14
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
