Der FC Aarau bleibt in der Challenge League ein drittes Mal in Folge sieglos. Nach dem 1:1 in Nyon droht der Rückstand gegenüber Leader Vaduz weiter anzuwachsen.
Der in der Winterpause aus Wil gekommene portugiesische Stürmer Felipe Borges trifft kurz vor der Pause erstmals für seinen neuen Klub Nyon. Die Aarauer können auf diesen Rückschlag lange Zeit nicht reagieren. Erst in der 96. Minute gelingt Elias Filet mit seinem elften Saisontor immerhin noch das 1:1. Der FC Vaduz kann am Sonntag im Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax mit einem Sieg auf fünf Punkte davonziehen.
Das drittplatzierte Yverdon kann vom Fehltritt des FCA nicht profitieren. Bei Etoile Carouge springt für das Team von Trainer Adrian Ursea nur ein 2:2 heraus. Der in dieser Saison lange verletzt gewesene Varol Tasar gleicht in der 70. Minute zum 2:2 aus, nachdem Kevin Bua drei Minuten zuvor Etoile Carouge ein erstes Mal in Führung geschossen hat.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
22
26
52
2
FC Aarau
23
13
50
3
Yverdon Sport FC
23
15
43
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
22
10
35
5
Neuchatel Xamax FCS
22
0
31
6
FC Rapperswil-Jona
23
-8
28
7
FC Stade Nyonnais
23
-7
22
8
FC Wil
22
-16
21
9
FC Etoile Carouge
23
-12
19
10
AC Bellinzona
23
-21
14