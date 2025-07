Am Freitag wurde auch in der Challenge League die neue Saison eröffnet. Aufsteiger Rapperswil-Jona übernimmt dabei zumindest für eine Nacht die Tabellenführung.

Rapperswil mit Auftakt-Sieg in der Challenge League

1/4 Aufsteiger Rapperswil-Jona bejubelt Siegtorschütze Rijad Saliji (2.v.r.). Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rapperswil-Jona feiert zum Auftakt der Challenge-League-Saison einen Heimsieg. Der Aufsteiger schlägt Etoile Carouge 1:0.

Nach gut einer Stunde ist es Rijad Saliji, der die Gastgeber in Führung bringt. Der 26-Jährige, der sein 155. Pflichtspiel für Rapperswil-Jona bestreitet, sorgt mit seinem platzierten Kopfball für den optimalen Meisterschaftseinstand seines Teams. Carouge, das die letzte Saison immerhin auf Platz 3 abgeschlossen hatte, findet danach keine Antwort mehr.

Damit steht das Team von Trainer David Sesa zumindest bis Samstag an der Tabellenspitze. Denn in Neuenburg trennen sich Xamax und Stade Nyonnais 1:1 unentschieden. Nach dem frühen Führungstreffer durch Fabio Saiz sichert Joris Manquant den Gästen eine Viertelstunde vor Schluss per Penalty einen Punkt.