Absteiger Yverdon liegt in der Challenge-League-Tabelle aktuell auf Rang 3 – die Mission Wiederaufstieg scheint in dieser Saison kaum mehr zu erfüllen sein. Nun muss Trainer Adrian Ursea gehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die 0:2-Heimniederlage gegen Kantonsrivale Lausanne-Ouchy am vergangenen Sonntag ist die berühmte zu viel: Yverdon entlässt seinen Trainer Adrian Ursea (58). Dies geschehe «mit Blick auf die inkonstanten Leistungen und Resultate» in der laufenden Saison, wie der Waadtländer Klub in seiner Mitteilung schreibt. Der Rumäne ist erst im Sommer von Ligakonkurrent Étoile Carouge an den Neuenburgersee gestossen.

Yverdon läuft in dieser Saison den Ansprüchen hinterher: Der letztjährige Absteiger ist in der Challenge League derzeit weit von der sofortigen Rückkehr in die höchste Liga entfernt. Auf Leader Vaduz und den direkten Aufstiegsplatz fehlen 13 Punkte, auch der Rückstand auf Rang zwei und den damit verbundenen Barrage-Platz beträgt schon zehn Punkte.

Aufgrund dieser durchzogenen Liga-Bilanz hilft es Ursea auch nicht, dass Yverdon unter seiner Leitung den Einzug in den Cup-Halbfinal geschafft hat, wo es Mitte April zum Duell mit dem FC St. Gallen kommt. Bis auf Weiteres wird Martin Andermatt (64), technischer Direktor bei den Waadtländern, seine Nachfolge antreten.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen