Leader Vaduz profitiert von Aarauer Niederlage

Die Liechtensteiner gewinnen in Bellinzona 2:0, während Aarau 2:4 bei SLO verliert. Damit liegt Vaduz nun drei Punkte vor den Aargauern.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stade Lausanne-Ouchy macht derzeit jedem Gegner auf der Pontaise das Leben schwer. Nach Yverdon und Vaduz in der Meisterschaft sowie Luzern im Cup-Viertelfinal müssen auch die Aarauer die Heimreise geschlagen antreten.

Zweimal gehen die Gäste durch Valon Fazliu (13. zum 1:0) und Shkelqim Vladi (25. zum 2:1) in Führung, bevor die Waadtländer bis zur 48. Minute auf 4:2 davonziehen. Die Aarauer Hoffnung auf eine Aufholjagd zerschlägt sich in der 73. Minute, als Verteidiger Victor Petit-Viretti für eine Notbremse vom Platz fliegt.

Der FC Vaduz hat beim Schlusslicht Bellinzona die deutlich einfachere Aufgabe als Aarau und löst sie dank der Tore von Dominik Schwizer (9.) und Marcel Monsberger (72.). Nach zwei sieglosen Spielen findet das Team von Marc Schneider damit zum Erfolg zurück.

Rappi gewinnt Kantonsderby

Das drittplatzierte Yverdon näherte sich durch den 1:0-Heimsieg gegen Nyon dem FC Aarau bis auf sieben Punkte an. Im St. Galler Kantonsderby zwischen dem FC Wil und dem FC Rapperswil-Jona setzt sich das Team vom Obersee mit 2:0 durch und vergrössert den Abstand auf die Äbtestädter von einem auf vier Punkte.

Das fünfte Spiel am Freitagabend gestaltet Xamax siegreich. Gegen Étoile Carouge setzen sich die Neuenburger auswärts mit 3:1 durch.

