Leader Vaduz profitiert von Aarauer Niederlage

Stade Lausanne-Ouchy macht derzeit jedem Gegner auf der Pontaise das Leben schwer. Nach Yverdon und Vaduz in der Meisterschaft sowie Luzern im Cup-Viertelfinal müssen auch die Aarauer die Heimreise geschlagen antreten.
Zweimal gehen die Gäste durch Valon Fazliu (13. zum 1:0) und Shkelqim Vladi (25. zum 2:1) in Führung, bevor die Waadtländer bis zur 48. Minute auf 4:2 davonziehen. Die Aarauer Hoffnung auf eine Aufholjagd zerschlägt sich in der 73. Minute, als Verteidiger Victor Petit-Viretti für eine Notbremse vom Platz fliegt.
Der FC Vaduz hat beim Schlusslicht Bellinzona die deutlich einfachere Aufgabe als Aarau und löst sie dank der Tore von Dominik Schwizer (9.) und Marcel Monsberger (72.). Nach zwei sieglosen Spielen findet das Team von Marc Schneider damit zum Erfolg zurück.
Rappi gewinnt Kantonsderby
Das drittplatzierte Yverdon näherte sich durch den 1:0-Heimsieg gegen Nyon dem FC Aarau bis auf sieben Punkte an. Im St. Galler Kantonsderby zwischen dem FC Wil und dem FC Rapperswil-Jona setzt sich das Team vom Obersee mit 2:0 durch und vergrössert den Abstand auf die Äbtestädter von einem auf vier Punkte.
Das fünfte Spiel am Freitagabend gestaltet Xamax siegreich. Gegen Étoile Carouge setzen sich die Neuenburger auswärts mit 3:1 durch.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
22
26
52
2
FC Aarau
22
13
49
3
Yverdon Sport FC
22
15
42
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
22
10
35
5
Neuchatel Xamax FCS
22
0
31
6
FC Rapperswil-Jona
22
-9
25
7
FC Stade Nyonnais
22
-7
21
8
FC Wil
22
-16
21
9
FC Etoile Carouge
22
-12
18
10
AC Bellinzona
22
-20
14