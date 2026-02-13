DE
Vollrunde in der Challenge League
Leader Vaduz profitiert von Aarauer Niederlage

Die Liechtensteiner gewinnen in Bellinzona 2:0, während Aarau 2:4 bei SLO verliert. Damit liegt Vaduz nun drei Punkte vor den Aargauern.
Publiziert: 13.02.2026 um 22:34 Uhr
Der FC Vaduz gewinnt in Bellinzona mit 2:0.
Stade Lausanne-Ouchy macht derzeit jedem Gegner auf der Pontaise das Leben schwer. Nach Yverdon und Vaduz in der Meisterschaft sowie Luzern im Cup-Viertelfinal müssen auch die Aarauer die Heimreise geschlagen antreten.

Zweimal gehen die Gäste durch Valon Fazliu (13. zum 1:0) und Shkelqim Vladi (25. zum 2:1) in Führung, bevor die Waadtländer bis zur 48. Minute auf 4:2 davonziehen. Die Aarauer Hoffnung auf eine Aufholjagd zerschlägt sich in der 73. Minute, als Verteidiger Victor Petit-Viretti für eine Notbremse vom Platz fliegt.

Der FC Vaduz hat beim Schlusslicht Bellinzona die deutlich einfachere Aufgabe als Aarau und löst sie dank der Tore von Dominik Schwizer (9.) und Marcel Monsberger (72.). Nach zwei sieglosen Spielen findet das Team von Marc Schneider damit zum Erfolg zurück.

Rappi gewinnt Kantonsderby

Das drittplatzierte Yverdon näherte sich durch den 1:0-Heimsieg gegen Nyon dem FC Aarau bis auf sieben Punkte an. Im St. Galler Kantonsderby zwischen dem FC Wil und dem FC Rapperswil-Jona setzt sich das Team vom Obersee mit 2:0 durch und vergrössert den Abstand auf die Äbtestädter von einem auf vier Punkte.

Das fünfte Spiel am Freitagabend gestaltet Xamax siegreich. Gegen Étoile Carouge setzen sich die Neuenburger auswärts mit 3:1 durch.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
22
26
52
2
FC Aarau
FC Aarau
22
13
49
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
22
15
42
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
22
10
35
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
22
0
31
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
22
-9
25
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
22
-7
21
8
FC Wil
FC Wil
22
-16
21
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
22
-12
18
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
22
-20
14
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
