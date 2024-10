Der FC Aarau kann endlich mal wieder einen Heimsieg bejubeln. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Etoile Carouge verpasst in der 12. Runde der Challenge League den dritten Sieg in Folge in letzter Minute. Der Leader kassierte zu Hause im Duell gegen den Super-League-Absteiger Stade-Lausanne-Ouchy den 1:1-Ausgleich in der 94. Minute (Breston Malula). Robin Kamber hatte die Genfer in der 75. Minute in Führung geschossen.

Im anderen Spiel vom Freitag gewann der FC Aarau im Brügglifeld gegen Nyon dank des niederländischen Stürmers Colin Odutayo mit 1:0. Mit dem zweiten Sieg im siebten Heimspiel verkürzte Aarau den Rückstand gegenüber Etoile Carouge auf fünf Punkte. Es ist der erste FCA-Heimsieg seit Ende August.