Der FC Thun verpasst es zum Auftakt der 24. Runde, die Tabellenführung in der Challenge League zu festigen. Die Berner Oberländer mühen sich zu Hause gegen Stade Nyonnais zu einem 2:2.

Christopher Ibayi rettet den Thunern mit dem Ausgleich in der 89. Minute zumindest einen Punkt. Angesichts der besseren Chancen, einer mehr als halbstündigen Überzahl wegen einer Roten Karte gegen Nyons Tiago-Marti Escorza und einer insgesamt dürftigen Leistung ist das zu wenig. Für die Gäste trifft Top-Torschütze Elias Pasche in der ersten Halbzeit zweimal.

Damit kann der zuletzt siebenmal in Folge siegreiche Verfolger Aarau am Samstag mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht Schaffhausen zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen.

Im zweiten Spiel des Abends setzt sich das eine Stunde lang zu zehnt spielende Stade Lausanne-Ouchy gegen Wil 2:1 durch.