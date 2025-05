Ausgerechnet Basler U21 zerstört die Bieler Aufstiegsträume

Der FC Biel steht zwar im Cupfinal. Das grosse Saisonziel, der Aufstieg in die Challenge League, verpassen die Seeländer aber – und das nach einer Pleite bei der U21 des FC Basel.

Im Cup auf einem Höhenflug, in der Meisterschaft gescheitert: der FC Biel in der Saison 2024/25. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Und plötzlich wird das Märchen zum Drama. 21 Tage nach dem sensationellen Cupfinal-Einzug im Halbfinal gegen YB verpassen die drittklassigen Bieler ihr grösstes Ziel, den Aufstieg in die Challenge League.

Am zweitletzten Spieltag der Promotion League gastieren die Seeländer ausgerechnet beim U21-Team des FC Basel – und gehen 0:3 unter. Weil Leader Rapperswil-Jona (2:0 in Cham) und Verfolger Kriens (1:0 bei YB U21) gewinnen, verabschiedet sich Biel vor dem letzten Spieltag aus dem Dreikampf an der Spitze.

Es ist eine riesige Enttäuschung für den in den letzten Wochen euphorisierten Klub. Biel-Präsident Dietmar Faes sagte im Hinblick auf den Cupfinal vom 1. Juni zu Blick: «Wenn ich mich zwischen Aufstieg und Cupsieg entscheiden muss, nehme ich den Aufstieg. Da gibt es gar nichts zu diskutieren.»

Nun wird dieser Traum zerstört. Und das beim FC Basel – dem Cupfinal-Gegner vom 1. Juni. Es wird ein bitter-süsser Cupfinal.