«Was für ein Tor! Wie Lamine Yamal!» Normalerweise sind solche Vergleiche eher den Fans und Journalisten vorbehalten, aber am Freitagabend, in der Euphorie des Aufstiegs in die Super League, fallen sie Andres Gerber, dem glücklichen Präsidenten des FC Thun, spontan ein. So antwortet Gerber auf eine Frage zu Ethan Meichtry, dem 19-jährigen Talent, das das entscheidende Tor zum 2:1 gegen Aarau in der 81. erzielt.

Lamine Yamal, eines seiner Idole

«Hat er das wirklich gesagt? Das ist super! Lamine Yamal ist eines meiner Idole», freut sich Meichtry später, als Blick ihn auf die Worte des Präsidenten anspricht. Kann man einen zwei Jahre jüngeren Mann als Vorbild haben? Ethan Meichtry lacht und antwortet: «Er ist zu stark, da ist es normal!»

Der Lamine Yamal des Berner Oberlandes ist nicht ganz so torgefährlich wie sein jüngeres Vorbild aus Katalonien. Er traf vor dem Aufstiegstor nur ein weiteres Mal in der Meisterschaft. In der Challenge League stand er siebenmal in der Startelf. Im Spitzenspiel gegen Aarau am Freitag wird er in der 76. Minute eingewechselt und in der 81. Minute sorgt er mit einer perfekten Aktion dafür, dass die Stockhorn-Arena in Jubel ausbricht und Thun in die Super League aufsteigt.

«Was für ein Gefühl, unglaublich! Ich kann es noch gar nicht realisieren. Es ist einfach nur cool», lacht Meichtry ein paar Minuten nach dem Spiel. «Ist das der schönste Moment meiner Karriere? Mit Abstand», sagt der U20-Nationalspieler, der im Oberland geboren und ausgebildet wurde und im letzten Sommer in der ersten Mannschaft debütierte.

«Mein Tor war reiner Instinkt»

«Mein Tor war purer Instinkt. Ich habe mich dafür entschieden und es hat funktioniert. Als ich beim Stand von 1:1 eingewechselt wurde, wollte ich einfach alles geben, meine Zweikämpfe gewinnen und versuchen, offensiv etwas zu bewirken», sagt er bescheiden. Er wird sein Tor vor der eigenen Fankurve nie vergessen und freut sich darauf, die Super League zu entdecken.

«Im Leben bin ich ziemlich cool, ich bin ein familienfreundlicher, gut gelaunter Junge. Aber auf dem Platz probiere ich gerne aus, versuche mein Glück», erklärt er, der aufgrund seiner Mutter neben der schweizerischen auch die kamerunische Staatsbürgerschaft besitzt. In einigen Monaten wird er die Elite des Schweizer Fussballs kennenlernen und weiterhin für die U20-Nati spielen, bevor er vielleicht in die Fussstapfen von Breel Embolo und Yvon Mvogo tritt, die ebenfalls die doppelte Staatsbürgerschaft von Kamerun und der Schweiz besitzen.

Die Vorbilder des jungen Ethan Meichtry liegen jedoch woanders. «Neben Lamine Yamal inspirieren mich auch Paul Pogba und Jamal Musiala», verrät er. An diesem Freitag steht auf jeden Fall sein Name ganz oben auf dem Plakat. Und kein anderer!

