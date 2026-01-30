Vaduz ging bei Stade Lausanne-Ouchy mit 2:5 unter. Vasco Tritten brachte die Waadtländer in der ersten Halbzeit zweimal in Führung (18./27.), nachdem er in seinen ersten zehn Meisterschaftsspielen in dieser Saison bloss einmal getroffen hatte. Nach der Pause erhöhten Johan Nkama (50.) und Landry Nomel (68.) auf 4:1, womit die Vorentscheidung gefallen war. Das letzte Mal, dass die Liechtensteiner in der Meisterschaft nicht gewonnen hatten, war am 27. September ebenfalls gegen Stade Lausanne-Ouchy (1:1) gewesen.
Aarau siegte beim Absteiger Yverdon in extremis. Dorian Derbaci schoss in der 93. Minute das entscheidende 2:1. Daniel Afriyie hatte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung gebracht, Mauro Rodrigues (55.) glich für Yverdon aus. Die drittklassierten Waadtländer haben zwölf Punkte Rückstand auf das Top-Duo.
Der Tabellenletzte Bellinzona fertigte Neuchâtel Xamax zu Hause gleich 5:0 ab, der Vorletzte Etoile Carouge bezwang Rapperswil-Jona vor heimischem Publikum 2:1.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
20
24
48
2
FC Aarau
20
15
48
3
Yverdon Sport FC
20
11
36
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
20
11
32
5
Neuchatel Xamax FCS
20
-5
25
6
FC Rapperswil-Jona
20
-8
22
7
FC Stade Nyonnais
19
-6
19
8
FC Wil
19
-14
19
9
FC Etoile Carouge
20
-10
17
10
AC Bellinzona
20
-18
13