Leader Vaduz verliert in der Challenge League nach elf Siegen wieder einmal. Weil der erste Verfolger Aarau gewinnt, sind nun beide Teams punktgleich.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vaduz ging bei Stade Lausanne-Ouchy mit 2:5 unter. Vasco Tritten brachte die Waadtländer in der ersten Halbzeit zweimal in Führung (18./27.), nachdem er in seinen ersten zehn Meisterschaftsspielen in dieser Saison bloss einmal getroffen hatte. Nach der Pause erhöhten Johan Nkama (50.) und Landry Nomel (68.) auf 4:1, womit die Vorentscheidung gefallen war. Das letzte Mal, dass die Liechtensteiner in der Meisterschaft nicht gewonnen hatten, war am 27. September ebenfalls gegen Stade Lausanne-Ouchy (1:1) gewesen.

Aarau siegte beim Absteiger Yverdon in extremis. Dorian Derbaci schoss in der 93. Minute das entscheidende 2:1. Daniel Afriyie hatte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung gebracht, Mauro Rodrigues (55.) glich für Yverdon aus. Die drittklassierten Waadtländer haben zwölf Punkte Rückstand auf das Top-Duo.

Der Tabellenletzte Bellinzona fertigte Neuchâtel Xamax zu Hause gleich 5:0 ab, der Vorletzte Etoile Carouge bezwang Rapperswil-Jona vor heimischem Publikum 2:1.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen