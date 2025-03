1/2 Jubel auf dem Brügglifeld. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Matchwinner auf dem Brügglifeld war Serge Müller. Der Innenverteidiger erzielte beide Tore – das 1:0 nach einem Corner von Valon Fazliu in der 21. Minute, das 2:0 vom Penaltypunkt in der 84. Minute. Goalie Marvin Hübel blieb zum neunten Mal in dieser Saison ohne Gegentor und ist nun seit 440 Minuten unbezwungen. Damit baute der FCA seine Rekordserie auf neun Siege aus. Der Vorsprung des Leaders auf Thun beträgt vier Zähler, bei einem Spiel mehr.

Müller profitierte bei seinem vermeintlich ungefährlichen Kopfball zur Führung von einem Fehler von Xamax-Keeper Edin Omeragic. Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Aarauer war, dass Topskorer Fazliu vor der Pause verletzt ausgewechselt werden musste.

Acht Punkte hinter Aarau hielt Etoile Carouge mit einem 3:0 gegen Stade Nyonnais den Kontakt zum FC Thun auf dem Barrageplatz. Im dritten Spiel Abends verhinderte ein verwandelter Penalty des Vaduzers Fabrizio Cavegn Schaffhausens zweiten Sieg in diesem Jahr. Die Partie ging 1:1 aus, Schaffhausen bleibt damit Letzter.

