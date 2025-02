Aarau dreht Spiel gegen Bellinzona – und bleibt Thun auf den Fersen

1/5 Der FC Aarau bejubelt den nächsten Sieg. Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Wichtiger Sieg für den FC Aarau! Eine Stunde lang rennen die Rüebliländer vor nicht ganz 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Brügglifeld einem Rückstand hinterher. Auch ein Penalty, den Valon Fazliu vergibt, bringt den Ausgleich vorerst nicht.

Schliesslich gleicht Henri Koide das frühe 0:1 in der 66. Minute aus. Nikola Gjorgjev sichert dem seit Anfang November in der Liga ungeschlagenen Aufstiegsaspiranten von Trainer Brunello Iacopetta mit dem 2:1 in der 82. Minute den vierten Sieg in Folge.

Aarau bleibt damit vier Punkte hinter Leader Thun. Das Polster auf Etoile Carouge im 3. Rang beträgt nun vier Punkte. Im zweiten Spiel des Tages trennen sich Vaduz und Stade Nyonnais 1:1.

