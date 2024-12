1/4 Der FC Thun rettet in der Schlussphase noch einen Punkt gegen Stade-Lausanne-Ouchy. (Archivbild) Foto: Urs Lindt/freshfocus

Auf einen Blick Thun mit einem späten Ausgleich gegen Lausanne-Ouchy

Schaffhausen rutscht durch eine Niederlage gegen Stade Nyonnais ans Tabellenende



Aarau festigt 3. Platz mit einem 3:1-Sieg bei Xamax

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Woche nach der 0:2-Heimniederlage gegen Wil mühten sich die Berner Oberländer beim Abstiegskandidaten Lausanne-Ouchy zu einem 1:1. Helios Sessolo glich in der 87. Minute mit einem präzisen Schlenzer aus 18 Metern Entfernung aus. Für das Heimteam hatte Elies Mahmoud in der 23. Minute einen Konter mit dem Kopf zur Führung vollendet.

Dank des späten Ausgleichs dürfte Thun die Tabelle auch nach der 18. Runde anführen. Verfolger Etoile Carouge hat aber am Samstag in Vaduz die Möglichkeit, nach Punkten gleichzuziehen.

Der wegen finanzieller Probleme mit Existenznöten kämpfende FC Schaffhausen rutschte durch ein 0:1 im Kellerduell gegen das vormalige Schlusslicht Stade Nyonnais ans Tabellenende ab. Elias Pasche traf nach einer halben Stunde für die Gäste, die zum zweiten Mal in Folge gewannen.

Aarau festigte mit einem 3:1-Sieg bei Neuchâtel Xamax seinen 3. Platz und rückte bis auf vier Punkte an Thun heran. Jesse Hautier brachte Xamax in der 2. Minute in Führung. Doch Valon Fazliu, David Acquah und Nikola Gjorgjev drehten das Spiel für die Gäste, die in der letzten Viertelstunde wegen einer Gelb-roten Karte gegen Henri Koide in Unterzahl spielten.