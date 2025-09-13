Aarau gewinnt auch sein siebtes Spiel

Der FC Aarau feiert in der 7. Runde den siebten Sieg und stellt damit eine Bestmarke für die 2003 eingeführte Challenge League auf.

FCA-Trainer Brunello Iacopetta ist auf Erfolgskurs. Foto: manuel geisser

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Seit 1950 ist kein Team besser in die zweithöchste Schweizer Meisterschaft gestartet als der FCA.

Der goldene Treffer beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Vaduz gelang Elias Filet in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der französische Stürmer profitierte von einer Vorlage von Valon Fazliu. Mit dem Sieg gegen den ersten Verfolger bauten die Aargauer ihren Vorsprung an der Spitze der Tabelle auf sieben Punkte aus.

Weiter geht es für den FCA am kommenden Samstag im Brügglifeld im Schweizer Cup gegen die Young Boys weiter.