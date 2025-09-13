Aarau gewinnt auch sein siebtes Spiel

FCA-Trainer Brunello Iacopetta ist auf Erfolgskurs.
Foto: manuel geisser
Seit 1950 ist kein Team besser in die zweithöchste Schweizer Meisterschaft gestartet als der FCA.
Der goldene Treffer beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Vaduz gelang Elias Filet in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der französische Stürmer profitierte von einer Vorlage von Valon Fazliu. Mit dem Sieg gegen den ersten Verfolger bauten die Aargauer ihren Vorsprung an der Spitze der Tabelle auf sieben Punkte aus.
Weiter geht es für den FCA am kommenden Samstag im Brügglifeld im Schweizer Cup gegen die Young Boys weiter.
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
11
21
2
7
10
14
3
7
8
13
4
7
3
11
5
7
0
11
6
7
-2
8
7
7
-3
7
8
7
-4
5
9
7
-10
4
10
7
-13
3
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg