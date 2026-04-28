Ex-GC-Coach Berner hat neuen Klub gefunden

Bruno Berner wird Trainer bei Neuchâtel Xamax. Das geben die Neuenburger in einer Mitteilung bekannt.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Bruno Berner schlägt in der Schweiz ein neues Kapitel auf. Der 48-Jährige übernimmt Challenge-League-Klub Xamax. Das schreiben die Neuenburger in einer Mitteilung. Sein Vertrag auf der Maladière läuft ab dem 1. Juni. «Ich freue mich sehr über diese Aufgabe bei Neuchâtel Xamax und ich hoffe, dass wir mit Geduld, Beharrlichkeit und präziser Arbeit gemeinsam Erfolg haben werden», wird der ehemalige Nati-Spieler (16 Spiele) zitiert.

Berner war zuvor bei GC und Winterthur in der Super League tätig. Zudem war er Trainer der U20-Nati, der U19-Nati, Kriens und Tuggen. Seine Trainerausbildung startete er einst beim FC Zürich.

Seinen Posten bei GC musste Berner im Frühling 2024 räumen. Danach ging der Zücher mit seiner Familie auf Reisen – er verbrachte eine längere Zeit in Australien, wo er bei diversen Klubs hospitiert hat. Zuletzt war er Co-Trainer bei Macarthur in Sydney.

Als Spieler war Berner bei GC, Basel, Real Oviedo, Freiburg, Blackburn und Leicester City tätig.