1/4 Die Partie Aarau gegen Bellinzona wurde abgebrochen. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Abgebrochenes Challenge-League-Spiel zwischen Aarau und Bellinzona wird komplett wiederholt

FC Aarau kritisiert Entscheidung, forderte nur Fortsetzung der verbleibenden 25 Minuten

Spiel wurde am 26. Juli in der 65. Minute beim Stand 3:1 abgebrochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die abgebrochene Challenge-League-Partie zwischen Aarau und Bellinzona wird am Mittwoch, 13. August, in voller Länge wiederholt. Das teilt die Swiss Football League SFL am Montag mit.

Das Spiel der 1. Runde war am 26. Juli nach starkem Regen in der 65. Minute beim Stand von 3:1 für das Heimteam wegen unbespielbaren Terrains abgebrochen worden.

Der FC Aarau zeigt sich über den Entscheid der Swiss Football League nicht erfreut. Er ist der Meinung, dass es «die einzig sportlich faire Lösung» gewesen wäre, lediglich die restlichen 25 Minuten zu Ende zu spielen. Denn der FC Aarau habe zum Zeitpunkt des Abbruchs «nach einem erfreulichen Auftritt verdient mit 3:1» geführt und mit der Neuansetzung über 90 Minuten werde «diese sportlich relevante Leistung und der damit einhergehenden Löschung der erzielten Tore vollständig entwertet», wie es weiter in einer Medienmitteilung heisst.

Als besonders stossend bezeichnen die Aarauer die Tatsache, «dass die Begegnung nach der Halbzeitpause bei deutlich schlechteren Platzverhältnissen noch angepfiffen worden war, während der sich verbessernde Zustand des Spielfelds nach dem Unterbruch nicht mehr ausreichend berücksichtigt wurde.»