Challenge League: Die Highlights der Partie Carouge – Aarau (0:3)
Highlights im Video
Afriyie-Hammer sorgt für den Aarauer Schlusspunkt
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Étoile Carouge FC – FC Aarau (0:3).
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Challenge League
Étoile Carouge
FC Aarau
