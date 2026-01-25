DE
FC Vaduz – FC Wil 3:1
Vaduz-Neuling kommt mit etwas Glück zur Tor-Premiere

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Vaduz – FC Wil (3:1).
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
19
27
48
2
FC Aarau
FC Aarau
19
14
45
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
18
11
33
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
19
8
29
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
18
1
25
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
19
-7
22
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
19
-6
19
8
FC Wil
FC Wil
19
-14
19
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
19
-11
14
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
19
-23
10
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
