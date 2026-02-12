Aarau verlängert mit Ersatzgoalie

Beim FC Aarau, dem Tabellenzweiten der Challenge League, hat Ersatztorhüter Andreas Hirzel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Der 32-jährige Schweizer engagiert sich beim Verein zudem noch im Nachwuchs als Goalietrainer.

«Andi ist ein absoluter Teamplayer und unterstützt unsere jungen Torhüter mit seiner grossen Erfahrung. Zudem hat er bewiesen, dass er ein sicherer Rückhalt ist, wenn es ihn braucht», lobt FCA-Sportchef Elsad Zverotic.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos