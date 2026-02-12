DE
FR
Abonnieren

«Ein absoluter Teamplayer»
Aarau verlängert mit Ersatzgoalie

Andreas Hirzel bleibt bis 2028 beim FC Aarau.
Publiziert: 18:43 Uhr
Kommentieren
Andreas Hirzel bleibt bis 2028 beim FC Aarau.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Beim FC Aarau, dem Tabellenzweiten der Challenge League, hat Ersatztorhüter Andreas Hirzel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Der 32-jährige Schweizer engagiert sich beim Verein zudem noch im Nachwuchs als Goalietrainer.

«Andi ist ein absoluter Teamplayer und unterstützt unsere jungen Torhüter mit seiner grossen Erfahrung. Zudem hat er bewiesen, dass er ein sicherer Rückhalt ist, wenn es ihn braucht», lobt FCA-Sportchef Elsad Zverotic.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
21
24
49
2
FC Aarau
FC Aarau
21
15
49
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
21
14
39
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
21
8
32
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
21
-2
28
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
21
-11
22
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
21
-6
21
8
FC Wil
FC Wil
21
-14
21
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
21
-10
18
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
21
-18
14
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
Challenge League
Challenge League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Aarau
        FC Aarau
        Challenge League
        Challenge League