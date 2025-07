Duell mit dem FC Aarau Klub-WM-Viertelfinalist kommt für Testspiel ins Brügglifeld

Vergangene Saison scheiterte Aarau in der Barrage mit GC am Schweizer Rekordmeister. Am 10. August kriegt es der Challenge-Ligist in einem Testspiel nun mit Saudi-Arabiens Rekordchampion Al-Hilal zu tun, der kürzlich an der Klub-WM für Furore sorgte.

Publiziert: vor 34 Minuten