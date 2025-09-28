DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: Yverdon Sport FC - FC Stade Nyonnais (28.09.2025)
Yverdon Sport FC
14:00
FC Stade Nyonnais
Zum Fussball-Kalender
Yverdon Sport FC
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Stade Nyonnais
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
Yverdon Sport FC - FC Stade Nyonnais
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
8
13
24
2
FC Vaduz
8
10
15
3
Neuchatel Xamax FCS
8
5
14
4
Yverdon Sport FC
7
8
13
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
8
0
12
6
FC Stade Nyonnais
7
-2
8
7
FC Rapperswil-Jona
8
-5
7
8
FC Etoile Carouge
8
-6
5
9
FC Wil
8
-10
5
10
AC Bellinzona
8
-13
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Deborah
Anex
Schweiz
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 14:00 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen