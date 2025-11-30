DE
FR
Abonnieren
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
14:00
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
Zum Fussball-Kalender
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge

Challenge League
Yverdon Sport FC - FC Etoile Carouge

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
15
19
36
2
FC Aarau
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
14
4
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
14
3
20
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
FC Wil
15
-15
12
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
15
-21
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Huseyin
Sanli
Schweiz
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 14:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Challenge League
Challenge League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Yverdon Sport FC
        Yverdon Sport FC
        Étoile Carouge
        Étoile Carouge
        Challenge League
        Challenge League