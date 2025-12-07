DE
Yverdon Sport FC
14:00
FC Aarau
Yverdon Sport FC
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Aarau
Challenge League
Yverdon Sport FC - FC Aarau

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
16
20
39
2
FC Aarau
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
15
15
30
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
15
3
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
15
1
20
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
16
-3
19
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
16
-5
17
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
16
-9
13
9
FC Wil
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
16
-19
10
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Nico
Gianforte
Schweiz
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 14:00 Uhr
Challenge League
Challenge League
