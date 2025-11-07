DE
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
20:15
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
Ab 20:15 Uhr
Vs
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC

Challenge League
Neuchatel Xamax FCS - Yverdon Sport FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
12
16
33
2
FC Vaduz
FC Vaduz
12
16
27
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
12
11
23
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
12
5
20
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
12
4
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
12
-3
13
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
12
-5
11
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
12
-7
10
9
FC Wil
FC Wil
12
-14
8
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
12
-23
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
07. November 2025 um 20:15 Uhr
