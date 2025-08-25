DE
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
20:15
FC Vaduz
FC Vaduz
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
Ab 20:15 Uhr
Vs
FC Vaduz
FC Vaduz

Challenge League
Neuchatel Xamax FCS - FC Vaduz

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
4
6
12
2
FC Vaduz
FC Vaduz
4
10
10
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
4
7
9
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
4
3
7
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
4
0
5
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
4
-3
4
7
FC Wil
FC Wil
4
-5
4
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
4
-4
3
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
4
-3
1
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
4
-11
1
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mirel
Turkes
Schweiz
Anstoss
Montag
25. August 2025 um 20:15 Uhr
