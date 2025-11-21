DE
FC Wil
FC Wil
19:30
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
FC Wil
FC Wil
Ab 19:30 Uhr
Vs
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC

Challenge League
FC Wil - Yverdon Sport FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
13
12
33
2
FC Vaduz
FC Vaduz
13
17
30
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
13
11
24
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
13
-3
14
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
13
-5
12
8
FC Wil
FC Wil
13
-13
11
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
13
-8
10
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
13
-19
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Schiedsrichter
Referee
Jonathan
Jaussi
Schweiz
Anstoss
Freitag
21. November 2025 um 19:30 Uhr
