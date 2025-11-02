DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Wil - Neuchatel Xamax FCS (02.11.2025)
FC Wil
14:00
Neuchatel Xamax FCS
FC Wil
Ab 14:00 Uhr
Vs
Neuchatel Xamax FCS
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
FC Wil - Neuchatel Xamax FCS
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
12
16
33
2
FC Vaduz
12
16
27
3
Yverdon Sport FC
12
11
23
4
Neuchatel Xamax FCS
11
6
20
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
12
4
19
6
FC Stade Nyonnais
12
-3
13
7
FC Etoile Carouge
12
-5
11
8
FC Rapperswil-Jona
12
-7
10
9
FC Wil
11
-15
5
10
AC Bellinzona
12
-23
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Deborah
Anex
Schweiz
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 14:00 Uhr
